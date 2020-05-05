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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 11:05
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 11:05

Beşiktaş yönetiminde sportif direktör çelişkisi

Beşiktaş yönetiminde sportif direktör çelişkisi

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Başkan Ahmet Nur Çebi katıldığı bir programda, “Sportif direktörünüzün futbolu idare etmesinde çok önem var. Gönlümden geçen kendi içimizden çıkan insanlarla çalışmak” derken, Futboldan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, “Sportif direktör konusunda hamlemiz yok. Sergen hoca geldikten sonra bu düşüncemizi rafa kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Futboldan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ ters düştü...

Siyah-Beyazlılar’ın patronu, 28 Nisan’da konuk olduğu TRT Spor’da, “Kurumsal yapılanmaya önem veriyorsanız sportif direktörünüzün futbolu idare etmesinde çok önem var. Mesleği olan kişiler bu işi sizden daha iyi icra edebilir. Gönlümden geçen kendi içimizden çıkan insanlarla çalışmak. Nasıl futbolcularımızı kendi içimizden yetiştirmek istiyorsak, direktörlerimizi de kendi içimizden çıkarmayı tercih ediyoruz” demişti.

Soru işaretleri yarattı

Başkan Çebi’nin bu sözlerinden 5 gün sonra Futboldan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ’dan flaş bir açıklama geldi. Haber Global’e konuşan Kocadağ, “Sportif direktör konusunda bir hamlemiz yok. Sergen hoca geldikten sonra bu düşüncemizi rafa kaldırdık. Şu an böyle bir arayışımız ya da isteğimiz yok” ifadelerini kullandı. Yönetimden art arda birbirine zıt açıklamaların gelmesi camiada soru işaretleri yarattı.

(Fanatik)

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