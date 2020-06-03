Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için futbolculardan yüzde 50 indirim talep etti

Bu konuda hafta başından beri temaslarını sürdüren Sümer’in, 3 aylık maaş indirimi taleplerinin kabul görmemesinin ardından oyunculara yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve futboldan sorumlu yöneticilerle bir toplantı yapan Sümer ardından futbolcularla bir araya gelerek yeni teklifi açıkladığı kaydedildi.
Konuyla ilgili olarak yıldızlardan hem kulübün ekonomik durumu hem de koronavirüs etkisi gerekçe gösterilerek yeni sezondan itibaren kontratlarında yüzde 50 indirim istendiği bildirildi.
PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME
Futbolcuların ise yüzde 10’luk kesinti yapılmasına olumlu baktığı kaydedildi. Özellikle yabancı futbolcuların maaş indirimi konusunda isteksiz olduğu belirtildi.
Öte yandan yönetimin sözleşmesi bitenler için garanti para miktarını düşük seviyede tutup, performansa dayalı bir teklif hazırlığı içerisinde bulunduğu konuşuluyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Siyah-Beyazlılar, futbol A takımının forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşma sağladığını önceki gün resmen duyurmuştu.