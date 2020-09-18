  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 12:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş yönetimi Vida'nın menajerini çağırdı

Beşiktaş yönetimi Vida'nın menajerini çağırdı

Paylaş

"İndirime git ya da gelen teklifleri değerlendir" denilen Domagoj Vida, geri adım atmadı. Beşiktaş, oyuncunun menajerini çağırırken satışı için de çalışmalara başladı.

Futbolculardan indirim talep eden ancak birkaçı dışında pozitif yanıt alamayan Beşiktaş'ta ayrılık çanları Domagoj Vida için çalıyor.

3 milyon Euro civarında garanti kontratı bulunan, bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu bulan 31 yaşındaki Hırvat stoper, kendisine sunulan son indirim önerisini de reddetti.

Sözcü'nün haberine göre; Vida'ya, yapılan görüşmede özetle, "İndirime git ya da gelen teklifleri değerlendir" denildi. Ücretinde değişimi kesinlikle kabul etmeyen tecrübeli savunma oyuncusunun, menajeri İstanbul'a çağrıldı.

MONTERO'YA LİSANS

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle ayrılık şartlarını görüşecek. Siyah-beyazlı kulüp Vida'ya gelen teklifleri değerlendirip maaş bütçesinde yer açıp kulüp harcama limitini rahatlatmak da istiyor. Ayrıca yabancı kontenjanında yer açılınca kiralanan genç stoper Montero'ya da lisans çıkarılacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli
Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli

Fener'in yeni golcüsüyle her konuda anlaştı! Alacağı maaş bile belli

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı
G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı
Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Trabzonspor'da Andy Carroll heyecanı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı
Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Otelde kıran kırana pazarlık sonrası imzalar atıldı

Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.

Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek
Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek

Fenerbahçe'nin yeni golcüleri derbiye yetişecek

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Kanarya'da forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı.

'Alo Diego Costa, ben Emre'
'Alo Diego Costa, ben Emre'

'Alo Diego Costa, ben Emre'

Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu
G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti
Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.