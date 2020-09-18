Beşiktaş yönetimi Vida'nın menajerini çağırdı

Futbolculardan indirim talep eden ancak birkaçı dışında pozitif yanıt alamayan Beşiktaş'ta ayrılık çanları Domagoj Vida için çalıyor.
3 milyon Euro civarında garanti kontratı bulunan, bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu bulan 31 yaşındaki Hırvat stoper, kendisine sunulan son indirim önerisini de reddetti.
Sözcü'nün haberine göre; Vida'ya, yapılan görüşmede özetle, "İndirime git ya da gelen teklifleri değerlendir" denildi. Ücretinde değişimi kesinlikle kabul etmeyen tecrübeli savunma oyuncusunun, menajeri İstanbul'a çağrıldı.
MONTERO'YA LİSANS
Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle ayrılık şartlarını görüşecek. Siyah-beyazlı kulüp Vida'ya gelen teklifleri değerlendirip maaş bütçesinde yer açıp kulüp harcama limitini rahatlatmak da istiyor. Ayrıca yabancı kontenjanında yer açılınca kiralanan genç stoper Montero'ya da lisans çıkarılacak.
Beşiktaş, Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 28 yaşındaki savunmacının menajeri Mazlum Ali Bilecan ile otelde bir araya geldi. İkilinin lobide TFF ibaresi bulunan evrakları imzaladıkları görüldü.
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