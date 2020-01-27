Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir araya geliyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Hollanda ekibi Feyenoord ile kiralama üzerine görüşmeler başladı.

Yeni hoca stada çağrıldı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir araya geliyor.