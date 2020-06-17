Beşiktaş yönetimi, Kevin Prince Boateng'in sözleşmesindeki özel maddeyi kaldırdı

Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, uğraşların ardından kaldırıldı.
Yarım devre için 350 bin Euro maaş ödenen Ganalı, şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafada soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan maddeyle ilgili olarak anlayış bekleyen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.
Bu gelişme sonrası Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve Siyah-beyazlı takımdaki kaderi sezon sonu belli olacak. Ganalı oyuncu şu ana dek Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
(Sabah)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, dün akşamki Trabzonspor maçının devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırıp talimat vermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirel bu talimatları telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.
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Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince Boateng'in sözleşmesindeki madde sonunda kaldırıldı.