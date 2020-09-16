Beşiktaş yönetimi Kalinic için harekete geçti

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası hem asbaşkan Emre Kocadağ hem de yardımcı antrenör Murat Şahin, Hırvat golcü için çalışmaların sürdüğünü açıklarken yönetim transferi sonlandırmak için vites yükseltti.
32 yaşındaki Hırvat golcü için tüm imkanlar seferber edilirken kulübün ekonomik olarak bütçesine destek verecek önemli sponsorlar ile temasa geçildiği öğrenildi.
"Atletico ile ben görüşüp bonservisimi vermelerini isteyeceğim. Benden haber bekleyin" diyerek Beşiktaş'a mesaj gönderen yıldız futbolcu, İspanyol ekibini ikna etmek üzere.
MAAŞ VE BONUSLARLA 2.5 MİLYON EURO
2.5 milyon Euro'ya inen Atletico Madrid'e bu rakamı karşılayacak bir teklif gelmediği ve masadaki en ciddi alıcının da Beşiktaş olduğu belirtildi.
Bu hafta içi Kalinic-Beşiktaş ve Atletico Madrid üçgeninde son bir görüşme yapılarak düğümün çözülmesi bekleniyor. Kalinic bonservisini eline aldığı takdirde kendisini 2+1 yıllığına maaş ve bonus toplamı 2.5 milyon Euro olacak şekilde Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.
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