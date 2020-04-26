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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 11:10
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 11:10

Beşiktaş yönetimi indirimi Haziran'da isteyecek

Beşiktaş yönetimi indirimi Haziran'da isteyecek

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Siyah-Beyazlı yönetim, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında mali durumu düzeltmek adına çalışmalar yapıyor.

Çalışmalar kapsamında alınacak en temel karar, futbolculardan istenecek indirim konusunda olacak. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, yapılanma için görüşmeleri Haziran'a bıraktı. Her şeyin sonunda ortaya çıkacak ekonomik tabloyu değerlendirecek olan yönetim daha sonra oyunculardan fedakârlık talep edecek. İndirimi kabul etmeyen oyuncuyla yollar ayrılacak.

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