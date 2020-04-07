Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı!

Dünya çapında bir krize yol açan yeni tip koronavirüs salgınını ve yaşanan gelişmeleri değerlendiren başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, maçların oynanmamasından kaynaklanan gelir kaybından ziyade, gelecekte ne olacağının kestirilememesinin kulübü bir yol ayrımına getirdiği görüşünde birleşti.
N’KOUDOU 1.8, DİABY 1.5 MİLYON EURO
Hürriyet'in haberine göre halen yıllık 32 milyon Euro civarında olan futbol takımı maaş bütçesinin düşürülmesinin şart olduğu konusunda fikir birliğine varan başkan Çebi ve kurmayları, özellikle maaşları yüksek olan oyunculardan anlayış bekliyor. Siyah beyazlılarda Domagoj Vida, yıllık net 3 milyon Euro’luk ücretiyle takımın en çok kazanan futbolcusu. Hırvat stoperi, 2.2’şer milyon Euro ile Jeremain Lens, Adem Ljajic, 2.1 milyon Euro ile Burak Yılmaz ve 1.8 milyon Euro ile Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz takip ediyor. En az kazanan isimleri ise, 300’er bin Euro alan Umut Nayir ve Güven Yalçın. Beşiktaş’ta Loris Karius, Pedro Rebocho, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson ve Abdoulay Diaby’nin sözleşmeleri sezon sonu bitiyor.
‘UMARIM OYUNCULAR MAAŞLARINDA İNDİRİM YAPMAYI KABUL EDER’
Başkan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler öncelikle futbolcularla tek tek görüşerek ücret indirimi ile ilgili fikirlerine alacak ve ondan sonra yol haritası belirleyecek. Sözleşmeleri bitecek olan oyuncular, kulübün önerdiği şartları kabul etmediği takdirde anlaşma yapılmayacak. Yönetici Erdal Torunoğulları, dün DHA’ya verdiği röportajda, “Oyuncuların maaşlarında indirime gidecek misiniz?” sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:
“Yöneticiler olarak biz kendi aramızda görüşüyoruz. Herkes anlayışla karşılıyor, bunun başka yolu yok. Umarım oyuncular maaşlarında indirime gider. Kulübü korumak zorundayız, başka şansımız yok. Benim, onun, kimsenin egosu söz konusu değil. Birbirimizi kırmadan bu süreci atlatmak zorundayız. Yani milattan önce, milattan sonra vardı ya, artık bundan sonra dünyaya virüsten önce, virüsten sonra diye bakacağız!"
Beşiktaş'ın en çok kazanan ilk üç futblolcusu Vida, Ljajic ve Lens... İşte futbolcular ve aldıkları paralar...
Vida 3 milyon euro
Ljajic 2.2 milyon euro
Lens 2.2 milyon euro
Burak 2.1 milyon euro
Ruiz 1.8 milyon euro
N’koudou 1.8 milyon euro
Elneny 1.7 milyon euro
Caner 1.5 milyon euro
Gökhan 1.5 milyon euro
Diaby 1.5 milyon euro
Karius 1.4 milyon euro
Roco 1.4 milyon euro
Boyd 1.2 milyon euro
Necip 1 milyon euro
Douglas 900 bin euro
Atiba 750 bin euro
Rebocho 700 bin euro
Dorukhan 300 bin euro
Güven 300 bin euro
Umut 300 bin euro
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kalecş Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”
Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.