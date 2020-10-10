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aksam.com.tr
  • 10 Ekim 2020 Cumartesi 10:08
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Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasındaki ipler iyice gerildi

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasındaki ipler iyice gerildi

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, Süper Lig’de geçen hafta Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybettikleri maçın ardından sert açıklamalarda bulunmuştu. Yalçın, “Ben birçok şeyi TV’den öğreniyorum. Bu da beni üzüyor. Sanki her şeyi ben yapıyormuş gibi hava oluşturuluyor. Her şeyin sorumlusu ben değilim” diyerek yönetimi hedef almıştı. Bu mücadelenin ardından transfer döneminin ikinci bir golcü alınmadan kapatılması sonrasında taraflar arasında fikir ayrılıklarının daha da arttığı ortaya çıktı.

SERGEN’İN RAPORUNA RAĞMEN BOYD KARARI

İlk olarak takımdaki yabancı futbolcuların fazla olması sebebiyle listeyi 14’e indirebilmek için Tyler Boyd’un lisansını donduran yönetimin, bu kararı teknik direktör Sergen Yalçın’ın, ‘Boyd kadroda tutulmalı’ raporuna rağmen aldığı belirtildi.

KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Takıma Sergen Yalçın’ın ekibinde gelen ancak yeni sezonda Aytemiz Alanyaspor’un başına geçen Çağdaş Atan’ın boşluğunu doldurmak için çalışma başlatan idarecilerin, bu konudaki ısrarcı tutumuna da Kartal’ın hocası tarafından soğuk bakıldığı belirtildi.

“TAKIMIN 3 HAFTAYA İHTİYACI VAR”

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Başkan Ahmet Nur Çebi’yle kahvaltıda bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımın durumu ve planlarıyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunduğu ve “Takımın 3 haftaya ihtiyacı var. Milli arayı çok iyi değerlendiriyoruz” dediği öğrenildi.

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