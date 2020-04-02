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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 10:26
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 10:26

Beşiktaş yönetimi, Demba Ba transferi için Sergen Yalçın'dan onay bekliyor

Beşiktaş yönetimi, Demba Ba transferi için Sergen Yalçın'dan onay bekliyor

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Beşiktaş yönetimi, menajerler tarafından önerilen Demba Ba için teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporunu bekliyor.

Beşiktaş'ın maddi sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda kadrosundan birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanması adeta menajerlerin iştahını kabartırken siyah beyazlı ekibe birçok futbolcu teklif edilmeye başlandı.

DEMBA BA SÜRPRİZİ

Bu sezon Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil.

SERGEN YALÇIN KARAR VERECEK

Beşiktaş yönetimi gelecek ve gidecek oyuncular için teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporunu bekliyor. Demba Ba'nın ismi teknik heyete sunulacak ve Yalçın'ın onay vermesi durumunda eski yıldız için girişimler başlayacak.

(Sabah)

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