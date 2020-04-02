Beşiktaş yönetimi, Demba Ba transferi için Sergen Yalçın'dan onay bekliyor

Beşiktaş'ın maddi sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda kadrosundan birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanması adeta menajerlerin iştahını kabartırken siyah beyazlı ekibe birçok futbolcu teklif edilmeye başlandı.
DEMBA BA SÜRPRİZİ
Bu sezon Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcunun ismi Beşiktaş yönetimine sunulsa da siyah beyazlılar henüz yanıt vermiş değil.
SERGEN YALÇIN KARAR VERECEK
Beşiktaş yönetimi gelecek ve gidecek oyuncular için teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporunu bekliyor. Demba Ba'nın ismi teknik heyete sunulacak ve Yalçın'ın onay vermesi durumunda eski yıldız için girişimler başlayacak.
(Sabah)
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...
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Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışta bulundu.