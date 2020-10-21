Beşiktaş yönetimi 30 milyon TL'lik gelir bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak kulüplerin localarına yüzde 50 kapasite ile seyirci olabileceğini duyurmuştu. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarda, büyük gelir kaybı yaşayan kulüpler bu kararla bir nebze olsun rahatladı.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'taki 3270 kişi kapasiteli 147 locanın 120'si ilk günden satıldı. TFF'nin kararı gereği maçlarda localara kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar alınacak.
Bu durumda Beşiktaş'ın iç saha maçlarını 1637 kişi izleyecek. Siyah-beyazlılar, localardan en az 30 milyon TL gelir bekliyor.
Pandemi dönemi nedeniyle maçların uzun bir süredir seyircisiz oynanmasının ardından TFF, geçtiğimiz günlerde locaların belirli oranda taraftara açılabileceğini duyurmuştu. Beşiktaş'ın, bu alandan beklediği gelir belli oldu.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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