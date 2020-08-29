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aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:17
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Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'a tepki büyük: 'İstifa et'

Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'a tepki büyük: 'İstifa et'

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AKŞAM

Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'un sosyal medyada DHKP-C'li Ebru Timtik ile ilgili destek mesajı paylaşması Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.

Taraftarlar Şenol’u bu paylaşımının ardından istifaya davet etti. Umut Şenol gelen binlerce tepki sonrası bu paylaşımını sildi.

İŞTE UMUT ŞENOL'UN O TVİTİ

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