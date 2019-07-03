Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, yönetim kuruluna faksla istifasını sundu.

Beşiktaş yönetim kurulunda flaş istifa...

Mayıs'ta yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Umut Güner yönetime faksla istifasını sundu.

Yıldızların transferinde başrolü oynamıştı

Güner; Negredo, Lens, Vida, Pepe ve Adriano gibi ünlü yıldızların takıma katılmasında yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte önemli rol oynamıştı.

(Skorer)