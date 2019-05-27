Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0589
  • 6,7859
  • 250.496
  • 86.293
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, Cenk Tosun'un transferi için İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, Cenk Tosun'un transferi için İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, Cenk Tosun'un transferi için İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş, Everton'da yeni sezonda düşünülmeyen Cenk Tosun için kiralama teklifi yapacak. Yöneticilerden Umut Güner bu hafta Ada'ya giderek görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş, Cenk Tosun'dan vazgeçmiyor... Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un aynı takımda olmasıyla hücumda tutulmaz olacaklarını düşünen Siyah-Beyazlı yönetim milli futbolcu için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

İLK ADIM ATILACAK

Everton'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Cenk Tosun için İngiliz kulübüne kiralama formülü sunmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi bu hafta içinde ilk ciddi adımı atmayı planlıyor. Yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde yurt dışına giderek golcü futbolcu için Everton'a teklifte bulacağı gelen bilgiler arasında.

TOSUN DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'a yeniden dönmeyi çok isteyen Cenk Tosun'un gelişmeleri çok yakından takip ettiği ortaya çıktı. Everton'ın milli futbolcuyu öncelikle bonservisiyle vermeyi planladığı ancak kiralama tekliflerinin de değerlendirileceği belirlendi. Fikret Orman'ın da son aşamada bu transfer için İngiliz kulübüyle görüşebileceği öne sürüldü.

43 KARŞILAŞMADA 9 GOL KAYDETTİ

Everton'da 2 sezon geçiren Cenk Tosun oynadığı 43 resmi karşılaşmada fileleri toplam 9 kez havalandırdı. Teknik Direktör Marco Silva'nın gözüne bir türlü giremeyen Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmeyi çok istiyor.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti
Ünlü oyuncudan evliliğe ilk adım!
Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
İsmail de köyden ev aldı!
Hava savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya. Rus yapımı S 40

S-400 Mü, Patriot Mu? Hangisi Daha Etkili?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Temmuzda, tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri 53 ila 223 lira artacak

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler