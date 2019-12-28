Beşiktaş yılbaşı sonrası Guilherme transferi için Yeni Malatyaspor ile masaya oturacak

Bir süredir Brezilyalı oyuncu için nabız yoklayan Siyah-Beyazlılar, yılbaşından sonra Anadolu ekibiyle masaya oturacak. Kartal’ın 28 yaşındaki 10 numara için Sarı-Siyahlılara 750 bin euro bonservis ve 2 genç oyuncu önerecek, gelecek cevaba göre hareket edilecek.

SAMBACI DÜNDEN RAZI

KARTAL, Yeni Malatyaspor ile anlaşırsa bu kez oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Benevento ile görüşmelere başlayacak. Guilherme, geçen sezon başında Benevento’dan 3 yıllığına kiralanmıştı. Malatya bu kiralama için Çizme temsilcisine herhangi bir bedel ödememişti. Gelişmelerden haberdar olan Sambacının ise menajerine “Beşiktaş’a gitmek istiyorum” dediği öğrenildi.

(Güneş)