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aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:04
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:50

Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka transferinde gün sayıyor

Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka transferinde gün sayıyor

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Kartal, forvete takviye için uzun süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için kulübü Stuttgart’a son teklifini yaparak beklemeye geçti.

Beşiktaş yönetimi 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Almanlar’a “2 milyon euro verebiliriz. Bu çıkabileceğimiz son nokta” diyerek cevap beklemeye başladı. Bu arada Manchester City’nin Ukraynalı oyuncusu Zinchenko, vatandaşı Konoplyanka’ya “Come to Beşiktaş” çağrısında bulundu.

(Star)

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