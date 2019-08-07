Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka transferinde gün sayıyor

SPOR GÜNDEMİ

Falcao'nun imza atması için tek yol var! Falcao'nun imza atması için tek yol var! Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.

Transferin açıklanacağı tarih belli oldu! Transferin açıklanacağı tarih belli oldu! Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

17. Victor Ruiz 17. Victor Ruiz 30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.

Beşiktaş olmadı işte yeni adresi! Beşiktaş olmadı işte yeni adresi! Stoper arayışlarını sürdüren Atalanta, Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel ile temasa geçti.

Beşiktaş transferde gün sayıyor! Onay çıkar çıkmaz imzalar atılacak Beşiktaş transferde gün sayıyor! Onay çıkar çıkmaz imzalar atılacak Kartal, forvete takviye için uzun süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için kulübü Stuttgart’a son teklifini yaparak beklemeye geçti.

Süper Kupa sahibini buluyor! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri Süper Kupa sahibini buluyor! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.