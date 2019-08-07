Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka transferinde gün sayıyor

Beşiktaş yönetimi 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen Almanlar’a “2 milyon euro verebiliriz. Bu çıkabileceğimiz son nokta” diyerek cevap beklemeye başladı. Bu arada Manchester City’nin Ukraynalı oyuncusu Zinchenko, vatandaşı Konoplyanka’ya “Come to Beşiktaş” çağrısında bulundu.
(Star)
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.
Stoper arayışlarını sürdüren Atalanta, Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel ile temasa geçti.
Kartal, forvete takviye için uzun süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için kulübü Stuttgart’a son teklifini yaparak beklemeye geçti.
Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ve Beşiktaş, Eskişehirspor forması giyen Mehmet Özcan için yarış halinde.