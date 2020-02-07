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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 11:29
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 11:29

Beşiktaş yarın sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek

Beşiktaş yarın sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek

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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaşmaya çalışacak.

Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan toplayan Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK ise yedişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 6 beraberlikle aldı. Gaziantep FK, 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

- Sergen Yalçın, taraftarlarının önüne çıkıyor

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına yarın çıkacak.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı.

Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.

- Boateng de forma bekliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng de görev alması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak.

Siyah-beyazlı takım, Ganalı futbolcuyu İtalya'nın Fiorentina takımından kiralamıştı.

- Vodafone Park'ta son 4 maçta tek galibiyet

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.

- Burak Yılmaz formda

Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.

- Necip Uysal'ın cezası bitti

Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.

- Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.

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