Beşiktaş, Yakutel Denizlispor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 61. dakikada oyuna dahil olan N'Koudou'nun 70. dakikada attığı golle geldi. Beşiktaş bu sezon evinde attığı 10 maçın 9'unu 2. yarılarda buldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 18 puana yükseldi ve lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Son 6 maçındaki 5. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Rizespor'u konuk edecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig'de 11 hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar arasında 3 puan var.

(21) Sivasspor

(20) Fenerbahçe

(19) Trabzonspor

(19) Alanyaspor

(19) Başakşehir

(19) Galatasaray

(18) Malatyaspor

(18) Beşiktaş

ABDULLAH AVCI GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımının başında yer aldı.

Hafta başında yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastanede tetkikleri yapılan ve "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konulan Avcı, bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan karşılaşma için Portekiz'e gidememişti.

Avcı'nın yorgun ve halsiz durumu dikkati çekti.

Abdullah Avcı'nın olmadığı Braga maçında takımın başında yardımcı antrenör Recep Uçar görev almıştı.