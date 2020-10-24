Beşiktaş Welinton'a teklif geldiği haberlerini yalanladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton için çıkan transfer iddialarına siyah - beyazlı kulüpten yalanlama geldi.
Siyah - beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Welinton Souza'nın Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.
Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.
Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
AL HİLAL İDDİASI GELMİŞTİ
31 yaşındaki stopere, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal talip olduğu iddia edilmişti. Menajerler aracılığıyla kulübe iletilen 3.5 milyon Euro'luk teklifi, yönetimin kısa bir değerlendirmenin ardından kabul ettiği, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte değerlendirdiği belirtilmişti.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Rachid Ghezzal, idmanlarda fark yaratıyor. Sol ayağını çok etkili kullanan başarılı futbolcu, hırsıyla da teknik ekibi memnun etti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun pazartesi günün oynanacak Denizlispor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile iç sahada oynadığı karşılaşmada stadyumdaki localara gelen taraftarlar, tanımadıkları kişilerle maç izlemek durumunda kaldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Yukatel Denizli maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaparken, hepsine ortak mesaj verdi.
Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues'in devre arasında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Trabzonspor'un sezon başında Chelsea'den kiraladığı Lewis Baker, İngiliz ekibinin yakın takibinde.
Denizlispor maçında gol siftahı yapmak istediğini kaydeden Vincent Aboubakar "Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" diye konuştu.