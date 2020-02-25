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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 09:37
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  • 25 Şubat 2020 Salı 09:37

Beşiktaş, Volkan Babacan ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Volkan Babacan ile anlaşma sağladı

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Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Loris Karius'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Liverpool'a bildirilmişti.

Beşiktaş yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.

SEZON BAŞINDA OLMAMIŞTI

Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.

(Sabah)

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