Beşiktaş, Volkan Babacan için harekete geçiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sorunlu mevkiilerden biri ise kaleydi. Alman file bekçisi Loris Karius'un, alternatifsiz olması nedeniyle teknik heyet bu bölgede dönem dönem sıkıntılar yaşıyordu. Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, bir dönem Milli Takım kalesini de koruyan Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ı listeye aldı.

1.5 sene daha kontratı bulunan 31 yaşındaki eldiven için kısa süre içerisinde harekete geçilmesi planlanıyor.