  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:56
  • |
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:56

Beşiktaş, Vodafone Park'ın kapasitesini yaklaşık 3 bin artırıyor

Beşiktaş, Vodafone Park'ın kapasitesini yaklaşık 3 bin artırıyor

Paylaş

Beşiktaş, TFF'nin aldığı kararla kale arkalarında koltukların kaldırılmasını sağlayan uygulamayı hayata geçiriyor.

41 bin 903 kişi kapasiteye sahip Vodafone Park'ta kuzey tarafında bulunan kale arkası koltuklarda yeni formül geliştirdi. Yeni açık diye anılan bu bölümdeki koltukların katlı bir şekilde sabitleneceği ve taraftarın ayakta durarak takımlarına destek olacağı belirtildi. Böylece kapasite 45 bine çıkarılacak.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş'ta taraftarların beni ıslıklamasının adil olmadığını düşünüyorum

title

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi FOX

title

Sakatlığı sebebiyle kupa maçını kaçıran Jose Sosa, Gençlerbirliği'ne karşı sahada

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bugün Futbol Konuşabileceğimiz Bir Gün Değil

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir açıklamalarda bulunuyor... CANLI
Nihat Özdemir açıklamalarda bulunuyor... CANLI

Nihat Özdemir açıklamalarda bulunuyor... CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenliyor…

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!
Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!
'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.

Lucescu bombası! Cumartesi günü...
Lucescu bombası! Cumartesi günü...

Lucescu bombası! Cumartesi günü...

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.

'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'
'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.

'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'
'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'

'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!
29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.