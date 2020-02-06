Beşiktaş, Vodafone Park'ın kapasitesini yaklaşık 3 bin artırıyor

Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.