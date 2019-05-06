Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9928
  • 6,7125
  • 246.993
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için görüşmelere başladı

CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Nikola Vlasic'in, Beşiktaş ile görüştüğü belirtildi.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş bir yandan da gelecek sezonla ilgili transfer çalışmalarını sürdürürken, ortaya yeni iddialar atılıyor.

Siyah-Beyazlılar'ın CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Everton futbolcusu Nikola Vlasic ile ilgilendiği iddia edildi.

Everton'ın futbolcuyu satmak istediği ancak birkaç Premier Lig kulübüyle birlikte Zenit dışında 18 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye yanaşan takım olmadığı öne sürüldü.

21 yaşındaki 10 numara ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak Siyah-Beyazlılar'ın kiralık olarak transferi düşündüğü vurgulandı.

Hırvat futbolcu bu sezon CSKA Moskova'da 29 maçta forma giyerken 8 gol, 7 asist üretti.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efehan'a kavuştular
Itır Esen'e canlı yayında şok
Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi
Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Küçükçekmece tren istasyonunda bir kişi, intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayıp son anda kurt

Günün kahramanı: Canını hiçe sayıp trenin önüne atlayan kadını kurtardı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilometrelerce öteden yemeye geliyorlar

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden kareler