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  3. Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi! Siyah Beyazlılar Hugo'ya yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek

Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi! Siyah Beyazlılar Hugo'ya yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek

Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi! Siyah Beyazlılar Hugo'ya yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek

Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralanıyor. İtalyan ekibine 1.5 milyon Euro kiralama bedeli, Hugo'ya da yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödenecek.

Beşiktaş, sol stoper takviyesi için birkaç gündür görüşme halinde olduğu Vitor Hugo'da mutlu sona ulaşıyor

İtalya'da Fiorentina forması giyen savunmacı için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmelerde prensipte el sıkışılmasına rağmen devreye Fenerbahçe girmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, siyah-beyazlılar elini çabuk tuttu ve işi bitirdi. Hugo'ya "Alternatif değil önceliğimizsin" mesajı verildi.

28 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş'ın Avrupa'da yer alacak olması nedeniyle de Kartal'a daha sıcak yaklaştı.

Siyah beyazlıların, İtalyan ekibine yaptığı satın alma opsiyonlu teklifi kabul etti. Bu transfer için Fiorentina'ya 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Oyuncu ise bir yıl için 2.5 milyon Euro kazanacak. Anlaşmanın bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.

(Sabah)

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