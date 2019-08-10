Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı transfer etmek için harekete geçti

Kamerunlu oyuncuyu bir kez daha kiralamak isteyen yönetim, Porto'ya resmi teklifini sundu. Portekiz ekibinin kiralama talebine olumlu yaklaşmasının ardından Aboubakar'ın sağlık raporları inceleniyor.
27 yaşındaki oyuncu 2018 Eylül ayında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 8 ay uzak kaldı.
Mayıs ayında Porto ile 2 maça çıkan ve sezon öncesi hazırlıklara katılan Aboubakar'ın, geçirdiği sakatlık ile tekrar problem yaşamayacağı öngörülürse, Kamerunlu oyuncu kiralık olarak yeniden Beşiktaş forması giyecek.
Beşiktaş Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Kamil Wilczek için de görüşmelerde bulunuyor. Siyah beyazlılar, Aboubakar transferinin gerçekleşmemesi halinde Polonyalı futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmayı planlıyor.
31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Brondby ile çıktığı 41 maçta 27 gol attı.
(NTV)
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