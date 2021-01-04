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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:22
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Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor

Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor

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Milliyet

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a dönecek.

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a geri dönecek. Annesinin vefatı nedeniyle 28 Aralık'ta Kamerun'a giden yıldız futbolcu dün ülkesinde gerçekleşen cenaze törenine katıldı ve son görevini yerine getirdi. Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün akşam Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayan Aboubakar bir gün rötarlı olarak yarın İstanbul'a gelecek ve yeniden takıma katılacak.

Deneyimli golcünün çarşamba günü Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig'de 8 golü bulunan Vincent Aboubakar son olarak Ankaragücü karşılaşmasında görev yapmıştı.

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