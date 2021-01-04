Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuşuyor

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a geri dönecek. Annesinin vefatı nedeniyle 28 Aralık'ta Kamerun'a giden yıldız futbolcu dün ülkesinde gerçekleşen cenaze törenine katıldı ve son görevini yerine getirdi. Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün akşam Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayan Aboubakar bir gün rötarlı olarak yarın İstanbul'a gelecek ve yeniden takıma katılacak.
Deneyimli golcünün çarşamba günü Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig'de 8 golü bulunan Vincent Aboubakar son olarak Ankaragücü karşılaşmasında görev yapmıştı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a dönecek.
Antalya maçında, Emre Kılınç'ın atılması sonrasında Galatasaraylı yöneticinin küfürleri, TFF yöneticisi İsmail Erdem'instadı terk etmesine yol açtı. Ali Düşmez ise, “Ben başkanvekiliyim. TFF'yi temsil ediyorum” diyerek karşılaşmanın sonunu bekledi.
Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba Beşiktaş mağlubiyetinin ardından istifa etti.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 maçında kalesinde gol görmeden kazandı.