Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde sona geldi

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlı kulüp, eski yıldızının transferinde mutlu sona yaklaştı.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, dün düzenlenen Abdullah Avcı'nın imza töreninde daha akılcı transferler yapacaklarını belirtmiş ve şöyle konuşmuştu.

"Beşiktaş'ın 2 sene önceki kadrosuna Talisca, Cenk Tosun, Babel, Pepe var. O kadroyla gittik Sivas'ta yenildik. 80-90 milyon Euro'luk kadroyla, 8-9 milyon Euro'luk takımlara yenildik."

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Portekiz ekibi Porto'nun Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamak üzere girişimlere başladı. Geride bıraktığımız sezon çapraz bağlarının kopması sebebiyle Porto'da sadece 11 maçta oynayan Aboubakar menajeri aracılığıyla Beşiktaş yönetimine haber gönderdi. Siyah beyazlılar transferde büyük yol kat etti.

Oyuncunun menajeri ve Porto kulübü yetkilileriyle yarın İspanya'da görüşme gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ın 2016'nın Ağustos ayında 2,5 milyon Euro bedelle kiraladığı Kamerunlu golcü, siyah beyazlı formayla 38 resmi maçta görev aldı. Bu maçlarda 19 gol atan 27 yaşındaki oyuncu 4 de asist yaptı.