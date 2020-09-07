Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde sona geldi

Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın sürpriz bir şekilde Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’in yolunu tutması sonrasında Siyah- Beyazlılar, forvet arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda; Mario Balotelli ve Mario Mandzukic gibi dünya yıldızlarıyla temas kuran ancak sonuç alamayan Beşiktaş; Ze Luis için Porto’yla, Oumar Niasse ve Papiss Cisse’yle de oyuncularla anlaşma sağlayamamıştı.
TRABZONSPOR MAÇIN YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kulübe haber gönderen Vincent Aboubakar için çalışma başlatan Kara Kartal, Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmeye oldukça yaklaştı. Menajerinin herhangi bir sağlık sıkıntısının olmadığını açıkladığı tecrübeli golcünün, pazar günü Trabzonspor’la oynanacak 2020-21 sezonunun ilk maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
KOITA İÇİN UMUT NAYİR TAKASI
Siyah-Beyazlılar, forvet hamlesi doğrultusunda Kasımpaşa’nın golcüsü Bengali- Fode Koita için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin son olarak 29 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisine Umut Nayir’i önerdiği, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentilere son noktayı koydu. Kolombiyalı golcü, “İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Enzo Roco ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş, stoper transferi için gözünü İspanya'ya çevirdi.