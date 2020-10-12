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aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:51
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Beşiktaş Vida ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

Beşiktaş Vida ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

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Fanatik

Kartal'dan yıllık 3.4 milyon Euro kazanan Hırvat stoper, bu rakama yakın bir teklif gelmediği için takımda kalmıştı. Beşiktaş ise devre arasında olmazsa sezon sonunda mutlaka onunla yolları ayırmak, ekonomik anlamda rahatlamak istiyor.

Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde büyük ses getiren Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, şimdilerde ise eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Kara Kartal'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Hırvat oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle takımdan gönderilmesi düşünülmüştü. Ancak geçtiğimiz yaz transfer döneminde bu gerçekleşmedi. Vida'nın, Kara Kartal'dan yıllık 3.4 milyon Euro alması ve görüştüğü kulüplerin hiçbirinin bu rakamın yanından bile geçememesi, Türkiye kariyerinin devam etmesinde kilit rol oynamıştı. Henüz 31 yaşında olan Vida'nın önümüzdeki devre arasındaki transfer döneminde başka bir kulübe gitmesi için şimdiden çalışmalar başlarken, sezon içerisinde bunun gerçekleşme olasılığı da pek mantıklı gözükmüyor.

Kendisi de bunun farkında

Vida'nın da bunun farkında olduğu ve sezonu için planlarını yaptığı konuşuluyor. Aldığı senelik rakama yakın bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş'a veda etmeyi kabul etmesi beklenen tecrübeli stoper için yönetimin en büyük dileği, sezon sonunda işlerin değişmesi ve Vida'nın maaş yükünden bir an önce kurtulmak olacak.

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