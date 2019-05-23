Beşiktaş, Vida için 10 milyon Euro istiyor

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen stoperi Domagoj Vida’nın fi yatını Hırvat basını açıkladı. Geçen sezon Dünya Kupası’nda Hırvatistan formasıyla gösterdiği performansın ardından pek çok kulübün almak istediği Vida’ya Beşiktaş 12 milyon euro değer biçmişti. Hırvat basınına göre Siyah-Beyazlı kulüp bu sezon Vida için taban fi yatı 10 milyon euroya kadar düşürdü.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Liverpool ve Tottenham gibi kulüplerle ismi anılan Vida’ya, İtalya’dan da teklifl er olduğu iddia ediliyordu. Hırvat stoper bu sezon da Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansla alkış aldı. Vida ise daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş ve İstanbul’da mutlu olduğunu ve ayrılmaya sıcak bakmadığını belirtmişti.