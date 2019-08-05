  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:55
  • |
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:55

Beşiktaş, Victor Ruiz'in geliş tarihini açıkladı

Beşiktaş, Victor Ruiz'in geliş tarihini açıkladı

Paylaş

Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.

Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sivasspor, 19 yaşındaki Armin Djerlek'i transfer etti

title

Real'den Silva geliyor

title

Piyango!

Eşek Sırtında Futbol Maçı Yaptılar! İşte O Renkli Görüntüler...

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş açıkladı! Yeni transfer geliyor
Beşiktaş açıkladı! Yeni transfer geliyor

Beşiktaş açıkladı! Yeni transfer geliyor

Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Süper Kupa maçının saati değişti
Süper Kupa maçının saati değişti

Süper Kupa maçının saati değişti

Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.

Galatasaray borçlarını yapılandırdı
Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı.

Ünlü hakeme saldırı
Ünlü hakeme saldırı

Ünlü hakeme saldırı

Ivan Bebek, Hajduk Split - NK Lokomotiva maçı sonrası saldırıya uğradı! Hırvatistan Lig'inde Hajduk Split'in NK Lokomotiva'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası hakem Ivan Bebek saldırıya uğradı.

Ali Koç çağrı yaptı, F.Bahçe rekor kırdı!
Ali Koç çağrı yaptı, F.Bahçe rekor kırdı!

Ali Koç çağrı yaptı, F.Bahçe rekor kırdı!

Fenerbahçe Youtube kanalı Temmuz 2019'da görüntülenme sayısıyla Türkiye'de rekor kırdı.

Haftalardır beklenen transfer bitti! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Haftalardır beklenen transfer bitti! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Haftalardır beklenen transfer bitti! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

Galatasaray'da bayram havası! Prensipte anlaştı, gidiyor
Galatasaray'da bayram havası! Prensipte anlaştı, gidiyor

Galatasaray'da bayram havası! Prensipte anlaştı, gidiyor

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Serie A takımlarından Lecce’ye gidiyor. İtalyan ekibi, Yunan golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin 1-2 gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.