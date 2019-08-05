Beşiktaş, Victor Ruiz'in geliş tarihini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin yarın saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacağı belirtildi.
Ruiz'in Beşiktaş ile 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı.
Ivan Bebek, Hajduk Split - NK Lokomotiva maçı sonrası saldırıya uğradı! Hırvatistan Lig'inde Hajduk Split'in NK Lokomotiva'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası hakem Ivan Bebek saldırıya uğradı.
Fenerbahçe Youtube kanalı Temmuz 2019'da görüntülenme sayısıyla Türkiye'de rekor kırdı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Serie A takımlarından Lecce’ye gidiyor. İtalyan ekibi, Yunan golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin 1-2 gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.