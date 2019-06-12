Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da Yannick Bolasie'ye talip oldu

Ryan Babel ve Henry Onyekuru arasında gidip gelen Galatasaray, Yannick Bolasie'yle de anılmaya başladı. Kiralık anlaşması sona eren Henry Onyekuru için Everton ile görüşen sarı-kırmızılı yöneticilerin, Kongolu sol kanat hakkında da görüştüğü bildirildi.

Galatasaray'ın devreye girmesiyle geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den gelen tekliflerin üçe çıktığı belirtildi.

Galatasaray'ın yanı sıra Yannick Bolasie ile Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği ve oyuncu için kıyasıya bir yarış yaşandığı ifade edildi.

Türk takımlarını peşine takan Bolasie, öncelikle Kongo ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

KUPA SONRASI KARAR VERECEK

Kiralık olarak oynadığı Aston Villa ve Anderlecht'te bu sezon 8 gol ve 8 asist ile skora katkı yapan Kongolu yıldız, iddiaya göre teklifleri dinleyecek ve son kararını Afrika Kupası'nın ardından verecek.

15 Ağustos 2016 tarihinde 29 milyon euro'ya Everton'a transfer olan Kongolu oyuncunun, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerine İngiltere'de başlayan Yannick Bolasie, sırasıyla Floriana, Olymouth, Barnet, Bristol City, C. Palace, Everton, Aston Villa ve son olarak Anderlecht formaları giydi.

Bolasie, bu sezon Aston Villa ve Anderlecht ile 38 resmi maçta 8 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Kongo Milli Takım formasını giydiği 35 maçta 9 gol kaydetti.

(Takvim)