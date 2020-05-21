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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:30
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:30

Beşiktaş ve Trabzonspor'a Kanga transferinde müjde

Beşiktaş ve Trabzonspor'a Kanga transferinde müjde

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Trabzonspor'un radarındaki Guelor Kanga, kulübü Sparta Prag'ın yeni sözleşme teklifini reddetti. Beşiktaş'ın da istediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Al Ahli ve Celta Vigo'nun listesinde...

Fanatik'in haberine göre; Devre arasından bu yana Bordo-Mavililer’in kadrosuna katmaya çalıştığı Guelor Kanga’nın talipleri artıyor. Beşiktaş’ın listesinde bulunan 29 yaşındaki orta saha, kulübü Sparta Prag’ın yaptığı yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Çek basınına göre yeni maceraya atılmak istediğini kulübüne söyleyen Kanga ile Al Ahli ve İspanya’dan Celta Vigo da yakından ilgileniyor. Bu sezon çıktığı toplam 24 resmi maçta 11 gol, 8 asistlik performans ortaya koyan Gabonlu futbolcu, özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor ile yaptıkları her iki karşılaşmada fark yaratmıştı. O gün Fırtına’nın radarına giren Kanga konusunda hem yönetim hem de teknik direktör Hüseyin Çimşir ısrarcı.

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