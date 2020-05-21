Beşiktaş ve Trabzonspor'a Kanga transferinde müjde

Fanatik'in haberine göre; Devre arasından bu yana Bordo-Mavililer’in kadrosuna katmaya çalıştığı Guelor Kanga’nın talipleri artıyor. Beşiktaş’ın listesinde bulunan 29 yaşındaki orta saha, kulübü Sparta Prag’ın yaptığı yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Çek basınına göre yeni maceraya atılmak istediğini kulübüne söyleyen Kanga ile Al Ahli ve İspanya’dan Celta Vigo da yakından ilgileniyor. Bu sezon çıktığı toplam 24 resmi maçta 11 gol, 8 asistlik performans ortaya koyan Gabonlu futbolcu, özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor ile yaptıkları her iki karşılaşmada fark yaratmıştı. O gün Fırtına’nın radarına giren Kanga konusunda hem yönetim hem de teknik direktör Hüseyin Çimşir ısrarcı.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Almanya Federasyonu, UEFA'ya alınan yüksek maaşlara karşı ABD örneğini sunacak. Salgın döneminde bir kez daha gündeme gelen, “Yüksek futbolcu ücretleri”ne karşı Almanya Futbol Federasyonu harekete geçti. MLS Ligi gibi “Maaş sistemi” düşünülüyor.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.
Profesyonel Futbolcular Derneği, nisan ortasından mayıs ortasına kadar 262 üyeyle görüştü. 57 kişi depresyona girdi. Kendisine zarar vermeyi düşünenler de var.
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi.