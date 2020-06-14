Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer hayatını kaybetti

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.

Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başlattıkları yardım kampanyasına 200 bin üzerinde katılım olduğunu söylerken; muhaletefe seslendi, "Bu süreçte beni yalnız bıraksınlar." Geçmişe yönelik yaptığı eleştirileri durdurması yönündeki taleplere "O kesimden hiç destek yok. Buraya 100 milyon TL'ye yakın para verdim" yanıtını verdi.