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Beşiktaş ve Galatasaray, Altay Bayındır'ın peşinde

Beşiktaş ve Galatasaray, Altay Bayındır'ın peşinde

Ankaragücü'nün genç file bekçisi Altay Bayındır için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ta talip oldu.

Ankaragücü ve Beşiktaşlı yöneticilerin, pazar günü oynanan maç öncesi bir araya geldiği yemekte kaleci Altay Bayındır'ın siyah-beyazlılara transferinin konuşulduğu ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yetkililerin 1.90 boyunda ve 21 yaşındaki genç eldivenin durumunu sorduğu, tarafların sezon sonu için randevulaştığı öğrenildi.

Bu sezon 26 maçta 1440 dakika süren alan Altay'la Galatasaray da ilgileniyor.

(Sabah)

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