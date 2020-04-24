Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddeden Emre Kılınç, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor

7 sene önce Boluspor’da oynarken transferi 50 bin liraya takılan Emre Kılınç’ın Galatasaray hayali gerçek oluyor.
“Galatasaray o zamandan beri içimde ukde” açıklamasında bulunan Sivassporlu futbolcu, bu hayalini gerçekleştirmek için önce Beşiktaş’ın sonra da Fenerbahçe’nin teklifini reddetti. 25 yaşındaki futbolcu için kırmızı-beyazlıların kapısını devre arasında ilk olarak Beşiktaş’ın çaldığı ama olumlu yanıt alamadığı ifade edildi.
Fenerbahçe’nin de yine Emre için nabız yokladığı ama renklerine bağlayamadığı bildirildi. Demir Grup Sivas’ın, yapılan teklifleri geri çevirmesinde ise Emre’nin tavrının etkili olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray’da oynama hayalini gerçekleştirmek için beklemeyi tercih eden Emre Kılınç, sarı-kırmızılılarla söz keserek en büyük adımı attı. Emre Kılınç sezonun bitmesiyle beraber Galatasaray’a imza atacak ve böylece hayalini gerçekleştirecek.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki sol bekin, sosyal medyada Belçikalı bir taraftarın ‘Anderlecht'e geri dön' çağrısına olumlu cevap vermesi ise kafaları karıştırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.
Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.
Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.
Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.
Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak, “Ben böyle bir dönemde asla para pul konuşmam. Elimi taşın altına her zaman koyarım” diyen Burak Yılmaz, korona virüsle ilgili olarak da, “Çin'de yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.