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  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddeden Emre Kılınç, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor
  • 24 Nisan 2020 Cuma 15:50
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 15:50

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddeden Emre Kılınç, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini reddeden Emre Kılınç, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor

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Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, önce Beşiktaş sonra Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. ‘Galatasaray içimde ukde' diyen 25 yaşındaki orta saha, yeni sezonda hayalini gerçekleştirecek.

7 sene önce Boluspor’da oynarken transferi 50 bin liraya takılan Emre Kılınç’ın Galatasaray hayali gerçek oluyor.

“Galatasaray o zamandan beri içimde ukde” açıklamasında bulunan Sivassporlu futbolcu, bu hayalini gerçekleştirmek için önce Beşiktaş’ın sonra da Fenerbahçe’nin teklifini reddetti. 25 yaşındaki futbolcu için kırmızı-beyazlıların kapısını devre arasında ilk olarak Beşiktaş’ın çaldığı ama olumlu yanıt alamadığı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin de yine Emre için nabız yokladığı ama renklerine bağlayamadığı bildirildi. Demir Grup Sivas’ın, yapılan teklifleri geri çevirmesinde ise Emre’nin tavrının etkili olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’da oynama hayalini gerçekleştirmek için beklemeyi tercih eden Emre Kılınç, sarı-kırmızılılarla söz keserek en büyük adımı attı. Emre Kılınç sezonun bitmesiyle beraber Galatasaray’a imza atacak ve böylece hayalini gerçekleştirecek.

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