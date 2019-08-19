Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Khedira'dan transfer açıklaması

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Sami Khedira, geleceği hakkında konuştu.

Juventus'ta geleceği tartışma konusu olan, ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan

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Sami Khedira'dan önemli açıklamalar geldi.

İtalya basınına konuşan Alman futbolcu, takımda kalacağını söylerken şu sözleri kullandı;

''BEN PARA İÇİN DEĞİL KUPA İÇİN OYNARIM''

''Juventus'tan ayrılmayacağım, hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Para için takımda kaldığımı söyleyenler oldu. Bu beni rahatsız eder, çünkü taraftarlar inanabilir. Hayatımda hiç para için oynamadım. Ben sadece kupalar kazanmak için oynarım.''

''RONALDO'YU BU YÜZDEN ALMADIK''

''Bacaklarım işlemeye devam ediyor. Vücuduma güveniyorum. Kendime hep aynı soruyu sorarım. Vücudun seni kaldırıyor mu? Kendime güveniyor muyum? Kendime evet diyorum. Eğer Juventus'ta oynuyorsanız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istersiniz. Açık konuşalım. Ronaldo veya de Ligt'ı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden elenmek için almadık. Takımdan ayrılması gereken oyuncular olduğunu biliyorum. 32 yaşında olup sakatlıktan yeni çıkmış bir futbolcu olarak her zaman ismim adaylardan birisi olacak. Bunun da farkındayım. Ancak çalışmaya devam edeceğim.''

(Sporx)