Beşiktaş ve Fenerbahçe Marko Livaja için devrede

Yaz aylarında da birçok Türk takımının gündemine gelen AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja için "yeniden" Türkiye iddiaları gündeme gelmeye başladı. Yunan basını, iki dev kulübün 27 yaşındaki futbolcu için görüşmede olduğunu yazdı.

Sezona 18 transferle giren Fenerbahçe ve uzun süre golcü aradıktan sonra kadrosuna Aboubakar'ı katan Beşiktaş'ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için menajeriyle "ilk teması" gerçekleştirdiği kaydedildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planladığı ve yapılan görüşmelerde planlarındaki sözleşme teklifini de gündeme getirdikleri ifade edildi.

İki ezeli kulübün, golcü futbolcu için 1,5 milyon euro yıllık ücret üzerinden 3 senelik sözleşme önermeye hazır olduklarını oyuncunun menajerine ilettiği belirtildi.

Trabzonspor'un da, yaz aylarında gündemine gelen Marko Livaja'yı tekrar değerlendirmeyi düşündüğü ve Abdullah Avcı'nın oyuncunun raporunu istediği bilgisi paylaşıldı.

Bu sezon AEK'te 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

2019-20, 41 maç | 15 gol ve 13 asist

2018-19, 38 maç | 12 gol ve 8 asist

2017-18, 41 maç | 10 gol ve 7 asist