Beşiktaş ve Fenerbahçe Marko Livaja için devrede

Sezona 18 transferle giren Fenerbahçe ve uzun süre golcü aradıktan sonra kadrosuna Aboubakar'ı katan Beşiktaş'ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için menajeriyle "ilk teması" gerçekleştirdiği kaydedildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planladığı ve yapılan görüşmelerde planlarındaki sözleşme teklifini de gündeme getirdikleri ifade edildi.
İki ezeli kulübün, golcü futbolcu için 1,5 milyon euro yıllık ücret üzerinden 3 senelik sözleşme önermeye hazır olduklarını oyuncunun menajerine ilettiği belirtildi.
Trabzonspor'un da, yaz aylarında gündemine gelen Marko Livaja'yı tekrar değerlendirmeyi düşündüğü ve Abdullah Avcı'nın oyuncunun raporunu istediği bilgisi paylaşıldı.
Bu sezon AEK'te 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
2019-20, 41 maç | 15 gol ve 13 asist
2018-19, 38 maç | 12 gol ve 8 asist
2017-18, 41 maç | 10 gol ve 7 asist
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, ağrılarının artması üzerine bugünkü idmanı yarıda bıraktı. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu transfer etmek istiyor. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları...
Loris Karius'un ardından transfer yapmayan ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Beşiktaş, genç file bekçisinden beklediği performansı alamadı. Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Siyah-Beyazlılarda ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.
Dorukhan Toköz ile yaptığı kontrat görüşmelerinde henüz olumlu bir sonuç alamayan Beşiktaş'ın, orta sahada gündemine sürpriz bir yıldız geldi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerin ‘Mohikan' adlı uygulamasının lansmanına gelen Fabio Luciano'ya ‘Bizim için Brezilya'da genç yetenek bul' demişti. Kanarya'nın unutulmaz futbolcusu da Belözoğlu'na, Santos'ta forma giyen 18 yaşındaki Kaio Jorge'yi önerdi. Brezilyalı forvetin sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor.
Yaz aylarında da birçok Türk takımının gündemine gelen AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja için "yeniden" Türkiye iddiaları gündeme gelmeye başladı. Yunan basını, iki dev kulübün 27 yaşındaki futbolcu için görüşmede olduğunu yazdı.