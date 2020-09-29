Beşiktaş, Valentin Rosier'le prensipte anlaştı

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından arayış içinde olduğu sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.
beIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlılar, Valentin Rosier'le her konuda anlaştı.
24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Beşiktaş'ın, futbolcuya da yaklaşık 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
5 MİLYON EUROYA SPORTING'E TRANSFER OLMUŞTU
Sporting Lizbon'un geçen yaz Fransız ekiplerinden Dijon'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız oyuncu, Portekiz'de 17 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı. Rosier, Dijon'da ise 60 kez forma giydi ve 7 asist yaptı.
Fransa'da Rodez altyapısında yetişen 1,75'lik futbolcunun Sporting ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Mbwana Samatta'dan sonra bir forvet transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hala herhangi bir takımla anlaşmayan Papiss Cisse'yi kadrosuna katıyor. Senegalli golcünün maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzaların atılmak üzere olduğu belirtiliyor.
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