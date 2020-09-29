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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 20:47
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Beşiktaş, Valentin Rosier'le prensipte anlaştı

Beşiktaş, Valentin Rosier'le prensipte anlaştı

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Beşiktaş, Sporting Lizbon'un sağ beki Valentin Rosier ile prensipte anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından arayış içinde olduğu sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

beIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlılar, Valentin Rosier'le her konuda anlaştı.

24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Beşiktaş'ın, futbolcuya da yaklaşık 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

5 MİLYON EUROYA SPORTING'E TRANSFER OLMUŞTU

Sporting Lizbon'un geçen yaz Fransız ekiplerinden Dijon'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız oyuncu, Portekiz'de 17 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı. Rosier, Dijon'da ise 60 kez forma giydi ve 7 asist yaptı.

Fransa'da Rodez altyapısında yetişen 1,75'lik futbolcunun Sporting ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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