Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde önemli mesafe katetti

Beşiktaş transferin bitimine artık sayılı günler kala kadrosuna takviye peşinde koşuyor. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sağ bek transferi için uzun süre Nazım Sangare'nin peşinde koşan siyah-beyazlılar milli oyuncunun da tercihini Kadıköy'den yana kullanmasından sonra başka arayışlara girdi.
Roma'nın sağ beki Santon'u beklemeye alan siyah-beyazlılar Valentin Rosier için girişimlerini sıklaştırdı.
Dijon'dan Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun bir yıllık kiralama bedelinin ve alacağı ücretin 1 milyon avro civarında olacağı öğrenildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın onay verirse yönetim Fransız oyuncuyu kadroya katacak.
Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...
Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.
Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.