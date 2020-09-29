Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde önemli mesafe katetti

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Sağ bek transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş, Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki futbolcusu Valentin Rosier'de önemli mesafe katetti.

Beşiktaş transferin bitimine artık sayılı günler kala kadrosuna takviye peşinde koşuyor. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sağ bek transferi için uzun süre Nazım Sangare'nin peşinde koşan siyah-beyazlılar milli oyuncunun da tercihini Kadıköy'den yana kullanmasından sonra başka arayışlara girdi.



Roma'nın sağ beki Santon'u beklemeye alan siyah-beyazlılar Valentin Rosier için girişimlerini sıklaştırdı.

Dijon'dan Sporting'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun bir yıllık kiralama bedelinin ve alacağı ücretin 1 milyon avro civarında olacağı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın onay verirse yönetim Fransız oyuncuyu kadroya katacak.