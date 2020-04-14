Beşiktaş, Vagner Love için Alanyaspor'a 400 bin Euro tazminat ödeyecek

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam Cimbom istedi, Fener kaptı! Yeni sezonun ilk transferi tamam Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki başarılı futbolcunun transferi için bir süredir Galatasaray ile çekişiyordu.

Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu Galatasaray'ın Diagne planı belli oldu Teda'ya transferi Corona virüs nedeniyle direkten dönen Diagne'nin Çin'de hayatın düzelmeye başlaması nedeniyle transferinin hâlen gerçekleşebileceği düşünülüyor.

Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”

Fatih Terim için karantina günleri sona erdi Fatih Terim için karantina günleri sona erdi Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in karantina süresi bitti. Yasaklar kalktığında işbaşı yapabilecek.

Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama Ligler hangi tarihte başlayacak? Özdemir'den yeni açıklama TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin akıbeti hakkında bir açıklama daha yaptı. Özdemir, “Buna devletimizin belirli kurullarıyla birlikte karar vereceğiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve bilim kurullarının hazırlayacakları raporlar çok önemli. Bunların ışığında hareket edeceğiz. Elbette UEFA'nın görüşünü de alacağız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan futbolculara rest Beşiktaş'tan futbolculara rest Beşiktaş'ta liglerin durmasının ardından kulübe para girişinin durmasının ardından yönetim önemli bir karar aldı.