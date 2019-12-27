Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9594
  • 6,6667
  • 289.42
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, uzun süre 9 kişi oynayan Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

Beşiktaş, uzun süre 9 kişi oynayan Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

Beşiktaş, uzun süre 9 kişi oynayan Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

Beşiktaş, uzun süre 9 kişi oynayan Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti ve sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Gençlerbirliği, 12. dakikada Nadir Çiftçi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Florian Ayite, 24. dakikada attığı golle konuk ekip Gençlerbirliği'ni öne geçirdi. Gençlerbirliği, 35. dakikada Yasin Pehlivan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 9 kişi kaldı. İlk yarı 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle eşitli sağladı. Kevin N'Koudou, 60. dakikada öne geçirdi. 74. dakikada Oğuzhan Özyakup  farkı 2'ye çıkardı. Atiba, 90+1. dakikada maça son noktayı koydu.

Beşiktaş'ta 3 golün de asistini 36 yaşındaki Atiba Hutchinson yaparken, son gole de imzasını attı.

Son 2 haftada 6 puan kaybeden Beşiktaş, tekrar kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puan ile ilk yarıyı tamamladı.

Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.


11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
Eski eşlerin dansı sosyal medyayı salladı!
Alp Navruz o diziyle dönüyor!
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'

Telefon Filtrelerini Keşfeden Adamın Mutluluğu Gülümsetti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması