Beşiktaş, uzun süre 9 kişi oynayan Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Gençlerbirliği, 12. dakikada Nadir Çiftçi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Florian Ayite, 24. dakikada attığı golle konuk ekip Gençlerbirliği'ni öne geçirdi. Gençlerbirliği, 35. dakikada Yasin Pehlivan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 9 kişi kaldı. İlk yarı 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Domagoj Vida'nın golüyle eşitli sağladı. Kevin N'Koudou, 60. dakikada öne geçirdi. 74. dakikada Oğuzhan Özyakup farkı 2'ye çıkardı. Atiba, 90+1. dakikada maça son noktayı koydu.

Beşiktaş'ta 3 golün de asistini 36 yaşındaki Atiba Hutchinson yaparken, son gole de imzasını attı.

Son 2 haftada 6 puan kaybeden Beşiktaş, tekrar kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puan ile ilk yarıyı tamamladı.

Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.