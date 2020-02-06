  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Beşiktaş, üst akıl olarak düşündüğü Mircea Lucescu'yu Gaziantep FK maçına davet etti
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 09:38
  • |
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 09:44

Beşiktaş, üst akıl olarak düşündüğü Mircea Lucescu'yu Gaziantep FK maçına davet etti

Beşiktaş, üst akıl olarak düşündüğü Mircea Lucescu'yu Gaziantep FK maçına davet etti

Paylaş

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.

Gaziantep FK maçına davet edildi

Rumen teknik adamın, siyah-beyazlı yönetim tarafından cumartesi günü Vodafone Park’ta Gaziantep FK ile oynanacak maça davet edildiği öğrenildi.

Üst akıl olarak değerlendirilecek

Beşiktaş Yönetimi, Lucescu’yu futboldaki üst akıl olarak değerlendirecek. Siyah-beyazlı kulübün teklifini henüz kabul etmeyen 74 yaşındaki tecrübeli isim, yönetime olumlu yanıt vermesi halinde, transferden alt yapıya kadar birçok konuda yönetimin danışmanlığını yapacak.

Hem futbolun başındaki yönetici Erdal Torunoğulları, hem Teknik Direktör Sergen Yalçın’a hem de alt yapıdaki tüm departmanlara danışmanlık yapacak olan Mircea Lucescu, Beşiktaş’ın geleceğini inşa etmede önemli bir rol üstlenecek.

İmzalar atılacak

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin uzun süredir göreve getirmek istediği Lucescu ile son pürüzlerin giderilmesi halinde, en kısa zamanda resmi imzalar atılacak. Siyah-beyazlı kulübün scouting sistemine de destek verecek Lucescu’nun önceliği yerli oyuncular olacak. EURO 2020’ye doğrudan katılma hakkı kazanan A Milli Takım’a çok sayıda genç yeteneği ilk kez çağıran Mircea Lucescu’yu özellikle scouting konusunda deneyimli olması nedeniyle göreve getirmek isteyen siyah-beyazlıların, Rumen futbol adamı ile çalışacak yerli bir yardımcı ile de anlaşacağı belirtildi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Luyindama'nın Aston Villa'ya transferinin sakatlığı sebebiyle yattığı ortaya çıktı

title

Fatih Terim'den Belhanda'ya verdiği tepki kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

title

Aziz Yıldırım'dan selam var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bugün Futbol Konuşabileceğimiz Bir Gün Değil

SPOR GÜNDEMİ

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!
Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!
'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.

Lucescu bombası! Cumartesi günü...
Lucescu bombası! Cumartesi günü...

Lucescu bombası! Cumartesi günü...

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.

'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'
'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

'8 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.

'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'
'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'

'Ne avukatı başkan, cinayet mi var?'

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!
29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

29 futbolcu aldı, bir sol bek bulamadı!

Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama
Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama

Oğuzhan'dan yine gündem yaratacak açıklama

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.