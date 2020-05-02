Beşiktaş, Umut Meraş için bir kez daha devrede

Gelecek sezon takıma kaliteli yerli transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, geçen sezon anlaşma sağladığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği Umut Meraş için bir kez daha harekete geçiyor. Başarılı sol bek için ocak ayında Galatasaray da Le Havre'nin kapısını çalmıştı.

Fransa'da liglerin tescil edilmesi sonrası Umut Meraş'ın takımı Le Havre'nin 2. ligde kalması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Bu gelişme sonrası Umut'un Le Havre'den ayrılması beklenirken, Kartal geçen sezon transferi için çok uğraştığı başarılı sol bek için yeniden kolları sıvadı.



ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bek ile geçen sezon anlaşma sağlamış ancak Bursaspor'daki kongre süreci sebebiyle transfer rafa kalkmıştı. Kartal, bu sezon bir kez daha şansını deneyecek.

KARTAL'IN HEDEFİ KİRALAMAK

Kartal, bu transfer için Umut'un Fransa 2. liginde devam etmeye soğuk bakmasını fırsata çevirmek istiyor. Yönetimin stratejisi ise başarılı sol beki satın alma opsiyonu ile kiralamak.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Umut için ocak ayında G.Saray, Le Havre'nin kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın yeniden gündemine aldığı yıldız oyuncu yeni bir transfer savaşı çıkarabilir.

Umut Meraş bu sezon Le Havre'de 22 karşılaşmada görev aldı. 1 kez asist yaptı.

(Sabah)