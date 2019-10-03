Beşiktaş UEFA'da yine kayıp

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maç gününde temsilcimiz Beşiktaş ile İngiliz ekibi Wolves karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık sonuçla Wolves kazandı.

Wolves'un şut bile atamadığı ilk yarıda Beşiktaş, girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Konuk ekip ilk atağını 55. dakikada yaptı. Son 10 dakikada İngilizler'in Beşiktaş kalesine yoğun baskısı oldu. Wolves, 90+3. dakikada Willy Boly'nin golüyle kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 0 puanda kaldı. Wolves ise 3 puana yükseldi.

Bir sonraki maç gününde Beşiktaş, sahasında Braga'yı konuk edecek. Wolves ise Slovan Bratislava ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ 11'İNDE ALTI DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta mücadelesinde İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımını konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd'u yedeğe çekti. Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Burak Yılmaz ile Georges-Kevin N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı. Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.

ABDOULAY DIABY KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Abdoulay Diaby, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 28 yaşındaki Malili futbolcuya, serum tedavisi uygulandığı belirtildi.

N'KOUDOU SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, migren ağrısı nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldı.

Müsabaka öncesi ısınmaya katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, şiddetli migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalındı. Bu oyuncunun yerine ilk 11'e Caner Erkin dahil edilirken, Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers ile yaptığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'taki tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.

Öte yandan bir grup Wolverhampton Wanderers taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün yönetimine yaptığı protestoları bu maç öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşma başlamadan önce zaman zaman "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

BEŞİKTAŞ KONTROLÜ ALARAK BAŞLADI

Mücadele, Beşiktaş'ın kontrolünde başladı. Kısa paslarla oyunu Wolves yarı sahasına yıkan Beşiktaş, ilk tehlikesini 8. dakikada Adem Ljajic ile yarattı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Adem Ljajic ceza sahası içine ortasını yaptı ancak bu top kaleci Rui Patricio'nun kontrolünde kaldı.

Wolves'ın yarı sahayı geçmekte zorlandığı maçta Beşiktaş, 18. dakikada Güven Yalçın ile Wolves kalesini yokladı. Orta sahada aldığı kısa pasla ilerleyen Güven Yalçın uzaklardan kaleye şutunu gönderd ancak bu top üstten auta gitti.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın, girdiği hava topu müdahalesinde belinden sakatlandı ve 27. dakikada yerini Umut Nayır'a bıraktı.

BEŞİKTAŞ, GOL FIRSATLARINI HARCADI

29'da Adem Ljajic ile Beşiktaş, gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Pedro Rebocho'nun ceza sahası içine çevirdiği top savunma oyuncularından sekti. Seken topu takip eden Adem Ljajic ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye şutunu göndermek istedi ancak bu top farklı şekilde kalenin üzerinden dışarı çıktı.

5 dakika sonra bu kez Caner Erkin net bir fırsat yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Jeremain Lens ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının solundan Caner Erkin gelişine şutunu gönderdi ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

WOLVES, İLK YARIDA ŞUT ATAMADI

Beşiktaş, 42. dakikada oluşan karambolde bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yaptı. Yaşanan karambol sonrasında top direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Dorukhan Toköz vuruşunu yaptı ancak savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Wolves, ilk yarıda şut atamadan ve korner bulamadan ilk 45 dakikayı tamamladı.

WOLVES'UN İLK ATAĞI 55. DAKİKADA

Wolves, ikinci yarıya Pedro Neto'yu çıkarıp Adama Traore'yi alarak başladı.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında Beşiktaş, kanatları iyi kullanarak ortalarla Wolves kalesini yoklamaya başladı. Wolves da 55. dakikada mücadeledeki ilk ve en etkili atağını yaptı. Moutinho'nun ortasında Raul Jimenez'in kafa vuruşu, kalenin hemen üstünden auta gitti.

62'de Wolves Menajeri Nuno Espirito, Gibbs-White'ın yerine Leander Dendoncker'i aldı.

90+3. DAKİKADA İSTENMEYEN SONUÇ

Dakikalar ilerledikçe takımların temposu düşmeye başladı. Ora sahada top kayıpları da arttı. Bu nedenle takımlar, hücum sonlandırmakta sorunlar yaşadı.

80. dakikadan sonra konuk ekip Wolves, arka arkaya ataklar yapmaya başladı. İngiliz ekibi, baskısının sonucunu uzatma anlarında bulduğu golle aldı.

Sol kanatta uzaklaştırmaya çalıştığımız topla buluşan Ruben Neves ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen yanında Willy Boly topla buluşur buluşmaz şutunu gönderdi ve topu ağlarla buluştu.

Bu golün ardından mücadele 1-0 Wolves'un üstünlüğüyle sona erdi.

(Sporx)