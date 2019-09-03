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Beşiktaş, UEFA kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, UEFA kadrosunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir"

Kadroda Muhayer Oktay ve Orkan Çınar yer almadı.

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