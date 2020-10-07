Beşiktaş, Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu

Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.
Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Jeremain Lens ve Tyler Boyd transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek. Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.
Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.
Fenerbahçe, Roma'dan bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Arjantinli yıldıza maç başı ücret ödeneceği duyuruldu.
İspanya ve Portekiz futbol federasyonları, 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için ortak adaylık sunmaya karar verdi.
Mesut Özil, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile Köln kentinde oynayacağı özel maçın başlamasına kısa süre kala, yakın bölgede yaşayan Türkler ay-yıldızlı ekibe destek vermek amacıyla Rhein Energie Stadı önünde toplandı.