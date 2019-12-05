Beşiktaş, Türkiye Kupası'dan 24 Erzincanspor'u farklı mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş evinde 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0'lik skorla kazandı.

Beşitaşın'ın gollerini 25. dakikada Tyler Boyd, 45. dakikada Erdoğan Kaya ve 84. dakikada Umut Nayir attı

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'da Erzincan'da oynanacak.

ABDULLAH AVCI'DAN ROTASYON

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor karşısında rotasyona gitti.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile ligde oynanan son karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 9 futbolcuyu dinlendiren Avcı, gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyu sahaya sürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyen Roco ve Elneny'yi Anagold 24Erzincanspor karşısında da görevlendiren Avcı, genç futbolcular Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Güven Yalçın'a forma verdi.

595 GÜN SONRA KUPA MAÇINDA

Beşiktaş, 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

2017-2018 sezonundaki kupanın yarı finalinde siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş'in tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanması sonrası 57. dakikada karşılaşma tatil olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, yarıda kaldığı andaki şartlarla maçın seyircisiz oynanması kararını protesto ederek sahaya çıkmayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon kupadan men edilmişti.

Beşiktaş, 1 sezonun ardından yeniden kupada boy gösterdi.

KADIN TARAFTARLARA JEST

Beşiktaş Kulübü, Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle, Passolig sahibi kadın taraftarlarına kapılarını ücretsiz açtı.

Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan mücadeleyi ücretsiz izledi.