Beşiktaş transferde iki bomba birden patlatıyor

Sezon sonunda kadroda büyük değişime gitmeye hazırlanan Kara Kartal’ın tam 7 oyuncusuyla sözleşmesi bitiyor...
Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in takımla kontratlarının süresi dolarken; Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ve Kevin-Prince Boateng’in de kiralık anlaşması bitecek. Bu isimlerden birçoğuyla yollarını ayıracak olan kulüpte, ek olarak kiralık sözleşmesi sona eren ve kontratını tek taraflı fesh eden Loris Karius’un da listeye eklenmesiyle birlikte sayı daha da artacak. Birçok bölgede transfer için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi’nin, yeni haftada 2 ismin üzerine yoğunlaştığı ortaya çıktı.
Yeni maceraya hazır...
Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın; Hırvat ekibi Hajduk Split’le kontratı sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki Gambiyalı ön libero Hamza Barry konusundaki çalışmalarında büyük aşama kaydettiği bildirildi. Torunoğulları’nın, kaleci transferinde ise Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ın 29 yaşındaki file bekçisi Jeroen Zoet’in peşinde olduğu ifade edildi. Bu sezon Utrecht’te kiralık olarak forma giyen Zoet’in, kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi.
(Fanatik)
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
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