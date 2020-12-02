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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 08:04
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Beşiktaş transferde çifte atağa geçiyor! Rosier ve Ghezzal...

Beşiktaş transferde çifte atağa geçiyor! Rosier ve Ghezzal...

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Beşiktaş kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.

Beşıktaş'tan Rosier ve Ghezzal atağı… Yönetim performansından memnun olduğu iki starın bonservisini almak için kolları sıvadı. 4 maçta 90 dakika oynayan Rosier 2 asist yaparken defansta tam not aldı.

ROSIER'İN OPSİYONU YOK

Beşiktaş ve Lizbon arasında yapılan kontratta Rosier için herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak yönetim bu oyuncunun bonservisini almak için kulübeyle masaya oturacak.

GHEZZAL'IN İŞİ DAHA DA ZOR

Ghezzal'in ise bonservisinin alınmasının zor olacağı kaydedildi. Leicester City'nin 12 milyon Euro yatırım yaparak transfer ettiği oyuncusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.

ÇEBİ'DEN YÖNETİME TALİMAT

Beşiktaş Yönetimi'nin yine de her iki yıldızın bonservisini almak için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Başkan Çebi'nin bunun için yöneticilere talimat verdiği öne sürüldü. 

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